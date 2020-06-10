"Я принял решение расширить границы, запретить там любую хозяйственную деятельность, запретить любую вырубку. В том числе и санитарную. Только лесопосадки, только оздоровление. Пожалуйста, туристы могут приезжать, любоваться природой, а всю хозяйственную деятельность запретить", — сообщил губернатор региона Сергей Фургал в эфире телеканала "Губерния".

В прошлом году в районе бассейна водосбора озера прошли санитарные рубки, которые вызвали большой резонанс у общественности.

"Это заповедное озеро, жемчужина, которую нужно сохранить для всех. К сожалению, там начался бардак, начали пилить лес. То под видом дров, то под видом больной древесины", — добавил Фургал.

По данным пресс-службы правительства региона, территория природного комплекса может в итоге расшириться с нынешних 146 га до 1 тыс. 900 га. Планируется, что это произойдет в I квартале 2021 года.

Памятник природы расположен на землях государственных лесного и водного фондов. Само Озеро Амут образовалось в тектоническом разломе центральной части хребта Мяо-Чан и является особо охраняемой природной территорией краевого значения с 2005 года. Водоем находится на высоте примерно 740 метров над уровнем моря, имеет форму вытянутого овала длиной 450 м и шириной 130 м.

Согласно информации пресс-службы, на хребет Мяо-Чан этим летом отправится научная экспедиция, которая проведет экологическое обследование и оценит возможности для расширения границ.