В частности, заработают Честерский и Лондонский зоопарки, которые ранее жаловались на финансовые трудности из-за пандемии.

Со следующей недели также начнут работать автомобильные кинотеатры под открытым небом, а также магазины товаров не первой необходимости.

Ожидается, что о подобных мерах позже в среду официально объявит премьер Великобритании Борис Джонсон.

Между тем, накануне министр бизнеса, энергетики и промышленной отрасли Великобритании Алок Шарма заявил, что бары, пабы, рестораны и парикмахерские не будут открыты как минимум до 4 июля.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано почти 290 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 40 тыс. человек скончалось. По числу летальных исходов Великобритания занимает второе место среди остальных стран, на первой строчке — США.