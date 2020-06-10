"В сентябре для жителей и гостей региона откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции. Мы увидим улицу Металлистов совершенно новой и наполненной жизнью", — приводит пресс-служба слова Федорищева.

В Музейном квартале помимо хорошо знакомых тулякам федеральных музеев — "Ясная Поляна", "Куликово поле" и "Поленово", будет открыт филиал Государственного исторического музея.

В тульском кремле за лето будет завершено воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта — Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем в течение трех лет продолжится восстановление иконостаса и росписи.

Реставрация объектов в центре Тулы проходит в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Продолжается реставрация объектов в малых исторических городах, входивших в состав Засечной черты. Эта работа не приостанавливалась. Все объекты будут закончены в срок.

Уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты". В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов. Пройдут тематические лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы. Проект стартовал в Алексине, а завершится в Тульском кремле. Онлайн-трансляции доступны на федеральном культурном портале, официальном сайте проекта "Тульский кремль" и туристическом портале Тульской области. В первую неделю марафона в Алексине виртуально побывали более 40 тысяч человек.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.