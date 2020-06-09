"Мы и работали по внутрироссийскому туризму, но выездной туризм значительную долю занимал в бизнесе компании. В этом году с учетом коронавирусной ситуации мы пересмотрели свои планы по России. Будем увеличение делать примерно в 5-6 раз по всем внутрироссийским направлениям, включая Юг России — Кавминводы, Приэльбрусье, Краснодарский край, побережье Черного моря, начиная от Сочи и до Анапы, Геленджика, и многие другие", — сказал Сирченко.

В то же время, по его словам, интерес российских туристов к данным направлениям будет зависеть во многом от того, как регионы будут выходить из режима самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы недавно проводили анкетирование потенциальных туристов и тех жителей России, которые были нашими клиентами. Многие из них заявляют, что готовы поехать путешествовать как за рубеж, так и внутри страны. Но, в первую очередь, их интересуют вопросы безопасности", — отметил замгендиректора.

Так, по его словам, в частности, опрашиваемых волновали вопросы организации перемещения, открытия межрегиональных переездов, работы учреждений культуры, объектов показа, не поместят ли приехавших в обсерватор.

"Это сейчас очень сильно влияет на процесс принятия решения туристами, куда поехать. И на мой взгляд те регионы, которые оперативно и безопасно обеспечат эту ситуацию, будут иметь определенное преимущество", — подчеркнул Сирченко, добавив, что необходимо также информировать население и туроператоров обо всех условиях принятия регионом гостей.

При этом, по его мнению, важно, чтобы и принимающие компании, и отельеры сохранили тот уровень цен, который приемлем для туристов, не поднимали стоимость на фоне увеличения потока внутрироссийских туристов.

"Если это произойдет (рост цен — ИФ), то волна спроса очень быстро иссякнет, все поймут, что кто-то решил на этих сложностях "срубить" деньги за весь этот период (простоя — ИФ). Поэтому надо делать все взвешенно, обоснованно и не завышать необоснованно цены", — уточнил он.

"Фактически, если туристический бизнес, который является наиболее пострадавшим (от режима противодействия коронавирусной инфекции — ИФ), не будет чувствовать господдержки на федеральном уровне или региональном, то это ударит косвенно по туристам. Здесь очень важно реализовать до конца те меры, которые были разработаны правительством РФ, Ростуризмом, Минэкономразвития РФ, они активно их вырабатывают и вводят в жизнь", — считает Сирченко.

В связи с тем, что обсуждается вопрос субсидирования чартерных перевозок в приоритетные регионы РФ, компания провела переговоры с республикой Бурятия и с июля при поддержке Ростуризма планирует поставить чартерные рейсы в Улан-Удэ.

"Предложим поехать нашим туристам туда за цены, значительно отличающиеся почти в два раза от тех, что существовали до этого. И здесь, в том числе, надеемся на ту поддержку, о которой сейчас говорят госорганы, в первую очередь, Ростуризм", — сказал замгендиректора компании, добавив, что сейчас правительством РФ разрабатывается еще одна мера поддержки — субсидирование региональных перевозок внутри страны.

"Соответствующие предложения и Ростуризм, и Минэкономразвития направляли в Минтранс, естественно, предварительно было обсуждение с туристическим сообществом — какие направления. Это именно регулярные, но тоже — субсидируемые рейсы, то есть, фактически предлагается расширить сеть субсидируемых региональных перевозок", — сказал Сирченко.

Он также уточнил, что компания предлагала включить в планируемый список и Северный Кавказ. "Туристический бизнес очень заинтересован, как в субсидировании чартерных, так и регулярных перевозок, чтобы это время, которое сейчас дано, фактически — уникальное для развития внутреннего туризма, было полноценно использовано для минимизации стоимости перевозок", — прокомментировал он.

Сирченко считает, что если государство сейчас эффективно просубсидирует чартерные, регулярные перевозки, тогда туроператоры смогут сделать конкурентоспособный и привлекательный по цене для туристов турпродукт, что поможет активному развитию внутреннего туризма.

"Мы акцентируем внимание наших коллег, чтобы одна как минимум точка прилета из Москвы и других городов была на Северном Кавказе", — уточнил он.

Среди возможных городов прилета он назвал Грозный, Владикавказ, Минеральные Воды.

8 июня зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами заявлял, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля.