"Все, кто в профилактических целях изолируется, будут сдавать въездные тесты и изолироваться дома до получения результата. Нет особого смысла разделять приезд из Москвы и из-за границы", — сказал Развожаев на заседании городского правительства во вторник.

Он также поручил отпустить из обсерватора тех, кто уже сдал тест на коронавирус. "Хватит их там в обсерваторе держать. Логики в этом нет с учетом принятых нами мер на въезде", — пояснил глава города.

Развожаев также напомнил, что 15 июня должен открыться купальный сезон, и попросил продумать способы контроля количества отдыхающих на пляжах.

Как сообщалось, в начале июня началось тестирование на COVID-19 всех въезжающих в Севастополь из других регионов РФ (кроме жителей Крыма) на трех пунктах пропуска и вокзале. При этом, согласно указу врио губернатора, до 15 июня, когда начнется открытие курортного сезона, въезд в город возможен только по работе или при крайней необходимости, а также для собственников жилья.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 177 человек, три пациента умерли.