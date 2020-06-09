"Начиная с 15 июня Emirates возобновляет пассажирские рейсы на Boeing 777-300ER еще в 16 городов в соответствии с объявлением федерального правительства ОАЭ о снятии ограничений на транзитные рейсы. Поскольку в большинстве стран ограничения на полеты остаются в силе, Emirates напоминает клиентам о необходимости проверять требования в отношении въезда и выезда до начала путешествия", — говорится в сообщении.

Перевозчик возобновляет полеты из Дубая в Бахрейн, Манчестер, Цюрих, Вену, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Нью-Йорк (аэропорт JFK), Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур, Джакарту, Тайбэй, Гонконг, Перт и Брисбен.



Кроме того, с 8 июня Emirates выполняет рейсы в Карачи, Лахор и Исламабад для путешественников из Пакистана, планирующих воспользоваться стыковочными рейсами на другие направления перевозчика.



Ранее компания возобновила полеты в лондонский аэропорт Хитроу, а также во Франкфурт, в Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней, Мельбурн и Манилу.