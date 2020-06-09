"Мы еще не открылись. Губернатор сказал, а Роспотребнадзор никаких разрешений еще не давал, и даже если даст, мы к открытию пока не готовы. Как дальше будет развиваться ситуация, сказать очень сложно, спрос, наверное, упадет", — сказал агентству главврач санатория-профилактория "Каменный пояс" Виктор Пятков.

Представитель санатория "Соколиный камень" отметил, что в курсе решения губернатора, но открыться санаторий пока не готов до вступления постановления в силу.

Представитель ООО СКП "Свердловсккурорт" (санаторий "Кураньи") сообщил агентству, что здравница ждет середины июня.

"Пока информации (об открытии-ИФ) — нет. Картина может проясниться к 16 июня, пока мы не знаем. Какие-то санатории могут открыться, но для этого надо привезти продукты, медицинские изделия", — сказал собеседник агентства.

Представители еще нескольких санаториев также подтвердили, что еще не готовы к открытию.

Ранее сообщалось, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев в понедельник заявил о снятии ряда ограничений. В частности, разрешается работа санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.