"Восемь страусят — это уже второе потомство у страусов эму. В прошлом году у них у них появилось три птенца, но, видимо, нынешний период самоизоляции благоприятно сказался на семейной жизни пернатых", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в это раз птенцов высиживал страус, не подпуская к ним даже свою спутницу. "Ответственный отец семейства очень редко покидает гнездо и бдительно следит за безопасностью малышей", — добавили в мэрии.

Когда страусята подрастут, он будет их водить на прогулки и обучать всем необходимым жизненным навыкам.