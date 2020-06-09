Директор Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана Ариф Мамедов направил письмо главе Росавиации Александру Нерадько.

"В этой связи просим вас как можно скорее направить в наш адрес требования, которые будут предъявляться в аэропортах РФ к прибывающим пассажирам международных рейсов. Это необходимо для начала бронирования и продажи авиабилетов, а также регистрации пассажиров, вылетающих из аэропортов Азербайджана в Россию", — пишет Мамедов.

Копия письма опубликована на сайте Росавиации.

Между тем оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сообщает, что специальный карантинный режим в стране из-за коронавирусной инфекции продлен до 00:00 1 июля.

Специальный карантинный режим действует в Азербайджане с 24 марта, срок его действия истекал 15 июня.

Кроме этого, решением оперативного штаба с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Ленкоране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применяться жесткий карантинный режим, в рамках которого гражданам будет запрещено покидать свои дома и квартиры. Кроме этого, в этих городах и районах в дни локдауна не будут работать все объекты торговли и услуг, общественный транспорт, запрещено использование личного транспорта. Выход граждан на улицу в дни локдауна возможен только посредством специального разрешения, получаемого в МВД. В эти дни будут работать только объекты ЖКХ, ряд государственных структур, нефтегазовые объекты и ряда других производств.

В целом, в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 — вылечились, 98 — скончались.