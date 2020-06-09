"Первые посетители в нашу гостиницу заедут уже 11 июня. Мы фактически завершаем подготовку к их приему. Это будут жители нашей области. Пока только они могут рассчитывать на заезд. При этом очень много мест забронировано жителями из других регионов России на июль и август, можно сказать, что порядка 80%. Было непросто выполнить все требования Роспотребнадзора для начала работы", — сообщили в отеле "Русь", расположенном в Светлогорске.

Там добавили, что потенциальные туристы с нетерпением ждут, когда в регионе отменят обязательную обсервацию для прилетающих в аэропорт Храброво.

В свою очередь в отеле "Маяковский" в поселке Лесное на Куршской косе "Интерфаксу" рассказали, что поток отдыхающих заметно возрастет после того, как жителям основной территории России разрешат не проходить карантин.

"Мы откроемся 15 июня. После того, как правительство области разрешило отелям работать с 8 июня, количество обращений к нам заметно выросло. Но основные надежды мы связываем с июлем, августом и даже сентябрем. На первые два наша бронь уже превышает 85%. В конце августа мы фактически в два раза увеличим свой номерной фонд и надеемся, что и в сентябре погода позволит нам принять максимум гостей", — отметили в учреждении.

Генеральный директор туроператора "Янтарный край" (принимающая компания туроператора "Библио-Глобус") Татьяна Лисиченко рассказала, что основной поток летнего сезона придется на июль и август, несмотря на то, что первый авиационный чартер от "Библио-Глобуса" должен прибыть в регион 24 июня. Однако ситуация неоднозначная из-за необходимости проходить карантин по прилету. "Возможно, прибытие чартера будет перенесено, если правительство области не изменит режим противовирусных мер", — отметила собеседник агентства.

Гендиректор добавила, что туристы в настоящее время очень внимательно отслеживают ситуацию в регионе. "Любой негатив или даже пассив про тот же коронавирус в местных СМИ вызывает у туриста тревогу и опасения. Люди с легкостью отказываются от поездки, предпочитая не рисковать своим безопасным и комфортным отдыхом", — сказала Лисиченко.

Оценивая ситуацию текущего летнего сезона, руководитель региональной ассоциации туроператоров Тамара Торопова сообщила "Интерфаксу", что на июль и август заказов от иностранных туристов практически нет. "Надежда только на россиян. Ясно, что основной поток гостей будет из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть оптимизм и от направления из Екатеринбурга. Пакетные туры на всех этих направлениях очень привлекательны по цене", — отметила она.

По словам Тороповой, у нее есть ощущение, что тот же "Библио-Глобус", заявив о чартерной программе в Калининград, рассчитывает на поддержку от Ростуризма, которую туроператор может получить по итогам сезона. "В прошлом году наши калининградские туроператоры получили такую поддержку за успешный сезон по приему иностранных туристов", — заключила руководитель ассоциации.

Как сообщалось, с 8 июня гостиницы и отели Калининградской области могут принимать только жителей региона. Все авиапассажиры с пропиской в других субъектах страны обязаны проходить четырнадцатидневный карантин по прилету в аэропорт Храброво.