Как сообщает во вторник пресс-служба главы Вологодчины, в ходе совещания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи Кувшинников отметил, что открыть свои двери готовы порядка 430 организаций области: загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха. Летний отдых планируется обеспечить для 30 тыс. детей и подростков.

Также Кувшинников озвучил ряд предложений по увеличению охвата детей загородным отдыхом и привлечению в оздоровительные лагеря медицинских кадров.

"Учитывая, что первая смена уже не состоялась, а также требование о снижении пропускной способности лагеря вдвое, мы видим, что это повлечет за собой существенное снижение охвата детей загородным отдыхом. Предлагаю рассмотреть возможность проведения в текущем году оздоровительных смен продолжительностью не три недели, а две. Так, на примере Вологодской области, при 21 календарном дне смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей, при 14-ти дневных сменах — более 6 тысяч детей", — цитирует Кувшинникова пресс-служба.

В настоящее время организация работы загородных лагерей строится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые регламентируют оздоровительную смену продолжительностью 21 календарный день.

Проблема обеспечения медицинскими кадрами возникла в связи с запретом на привлечение врачей к работе по совместительству, в соответствии с трудовым законодательством в загородных лагерях они могут работать только в свой ежегодный отпуск.

"Для привлечения на работу в загородные лагеря медицинских сотрудников в достаточном количестве, предлагаю рассмотреть возможность расширения стимулирующих мер. Например, путем предоставления бесплатной путевки для ребенка медработника, а также задействовать волонтеров-медиков", — отметил губернатор.

Он предложил обратить особое внимание на детей медицинских работников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19, и предоставить им бесплатные путевки в летние лагеря.

"С учетом сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, загородные лагеря будут работать в полностью закрытом режиме при соблюдении ряда ограничений. Отдых будет организован только для детей, проживающих на территории области, загрузка детских лагерей составит не более 50%, а все сотрудники пройдут тестирование на COVID-19. Относительно тестирования детей, глава региона обратился с просьбой заменить эту процедуру на предоставление справки об отсутствии контактов с заболевшими", — отмечается в сообщении.