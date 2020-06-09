Как сообщил во вторник премьер страны Игор Матович, теперь границы Словакии открыты для поездок в Германию, Лихтенштейн, Швейцарию, Словению, Хорватию, Болгарию, Грецию, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Норвегию, Данию и Исландию, а также на Кипр и Мальту.

По словам Матовича, эти страны считаются безопасными для словацких туристов, так как и их жители не представляют угрозы для Словакии с учетом ситуации с COVID-19.

На прошлой неделе Словакия открыла границы с соседними странами — Чехией, Австрией и Венгрией.

Словакия не была серьезно затронута пандемией коронавируса. С начала вспышки инфекции в стране диагностирован всего 1531 случай заражения коронавирусом, 28 заразившихся скончались.