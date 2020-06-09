"Власти Таиланда планируют открыть большое число достопримечательностей и предприятий бизнеса с опережением сроков. Однако, чтобы не допустить второй волны пандемии, туристов просят соблюдать правила безопасности", — пишет TTG.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Туристическом управлении Таиланда (TAT), после нескольких месяцев карантина начали открываться общественные пляжи, в частности работает пляж Банг Саен в провинции Чонбури.

"Количество туристов на пляжах теперь ограничено, будет соблюдаться социальное дистанцирование. Число пассажиров на водных видах транспорта, таких как катеры и водные буксируемые аттракционы, будет меньше. Сотрудники общественных пространств должны носить защитную маску и перчатки, а общественные туалеты будут убираться не реже одного раза в два часа", — отметили в ТАТ.

В стране также обсуждают последний этап снятия блокировок с мест с высоким уровнем риска – пабов, баров, дискотек и концертных площадок.

Таиланд планирует отменить все внутренние ограничения и открыть международное авиасообщение 1 июля. Как сообщалось ранее, первыми страну смогут посетить путешественники из благополучных по COVID-19 стран.

По состоянию на 9 июня в Таиланде зафиксировано 3119 случаев коронавируса и 58 смертей, в активной стадии болезни находятся 146 человек.