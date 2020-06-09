Решение о возобновлении полетов по данным направлениям принял региональный оперативный штаб.

"Эпидемическая обстановка меняется в лучшую сторону, сезон отпусков для северян начался. И многие ямальские семьи традиционно хотят провести его с детьми у моря", — сообщила первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун, слова которой приводятся в сообщении.

Так, рейсы из Салехарда в Сочи и обратно будут выполняться по четвергам и субботам, из Салехарда в Симферополь — по вторникам и пятницам. Самолеты из Нового Уренгоя в Сочи и обратно будут летать по субботам и воскресеньям, в Симферополь — по средам. Рейс из Ноябрьска в Симферополь и обратно запланирован по четвергам.

Кроме того, с 10 июня рейс из Салехарда в Москву, который временно выполнялся четыре раза в неделю, станет ежедневным, поскольку в столице отменены самоизоляция и пропускной режим.

Ранее сообщалось, что в мае авиакомпания "Ямал" начала возобновлять рейсы по субсидируемым направлениям за исключением Сочи и Симферополя из-за карантинных ограничений в данных городах.

Из-за ситуации с коронавирусом число рейсов авиакомпании "Ямал" было сокращено, а загрузка каждого самолета снижена вдвое. Такое решение было принято, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию во время полета.