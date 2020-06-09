"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки курорты Канкун, Тулун, Плайя-дель-Кармен, Исла-Мухерес и Косумель вновь открыты для иностранных гостей с соблюдением всех санитарных правил безопасности и социального дистанцирования. Также туристам по-прежнему нужно надевать маски", — пишет издание.

Как отмечает портал, отели, пляжи, рестораны, исторические достопримечательности, тематические парки, поля для гольфа, морские развлечения возобновили работу с понедельника. При этом загрузка гостиниц и других заведений не должна превышать 30%. На тех же условиях на севере штата Кинтана-Роо открылись театры, торговые центры, универмаги и спа-центры.

"За последние две недели отели и рестораны Канкуна прошли обязательную сертификацию на соответствие новым санитарным правилам безопасности. Все еще недоступны для прогулок парки, закрыты тренажерные залы и общественные пляжи. Туристы могут воспользоваться только пляжами, расположенными на территории гостиниц", — пишет издание.

Между тем, гостиничные ассоциации Канкуна и других популярных курортов с 15 июня планируют запустить акции, призванные привлечь туристов и помочь отелям восстановиться после кризиса. Среди них – бесплатные ночи, скидки на размещение до 50%.