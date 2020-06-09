"Разумеется, посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Персонал кроме этого должен обязательно использовать защитные очки или лицевые экраны", — отметил Парфенчиков.

Также власти республики сняли ограничения с турбаз и домов отдыха, расположенных в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Со вторника туристы могут находиться на этих территориях менее месяца.

"При условии, что постояльцев размещают в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами", — написал в соцсети Парфенчиков.

До этого в гостиницы и турбазы карельского Приладожья из-за угрозы распространения COVID-19 туристов заселяли на срок более 30 дней. При этом владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей должно быть организовано в номерах или на открытом воздухе, их необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты и организовать обработку рук антисептиками.

Обязательно ведение журнала контроля температуры, сообщил Парфенчиков. Персонал баз отдыха должен работать в масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах.

Также власти республики открыли парки культуры и отдыха, а также разрешили уличные командные игры: пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол. Обязательные условия — соблюдение социального дистанцирования, дезинфекция оборудования и экипировки, добавил Парфенчиков.

Как сообщалось, ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в отношении сферы туризма власти Карелии ввели 28 марта по 1 июня. Владельцев всех гостиниц и турбаз обязали заселять туристов на срок не менее одного месяца. В этот период в республике работали всего 10% от общего числа объектов размещения.