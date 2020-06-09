"В России искренне заинтересованы в скорейшем возобновлении полноформатного авиасообщения с Египтом и активизации на этой основе туристических связей. Мы высоко оцениваем сложившийся уровень многопланового российско-египетского взаимодействия и заинтересованы в его дальнейшем укреплении", — сказал он в интервью газете "Аль-Ахрам", текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Богданов напомнил, что до трагедии над Синаем в 2015 году, когда потерпел крушение российский самолет, на египетских курортах ежегодно отдыхало почти 3 млн россиян.

"За последние годы Россией и Египтом проделана значительная работа по расследованию причин катастрофы и повышению уровня безопасности воздушного сообщения. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Но мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены", — заключил он.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.