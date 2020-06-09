"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте" во вторник.
Сегодня в 16:08
Крым открывает курортный сезон для россиян 1 июля
СИМФЕРОПОЛЬ. 9 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Крым начнет принимать туристов из других регионов России 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.