"С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", — написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте" во вторник.

Также с 15 июня на территории Крыма полностью снимается режим самоизоляции, который с середины мая продолжал действовать для пожилых граждан.

Всех прибывающих в Крым их других регионов РФ начали помещать в обсерваторы в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отменили эту меру.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая для всех, кроме некоторых категорий граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 457 человек, 14 пациентов умерли.