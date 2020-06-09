"Рынок въездного туризма в этом году вряд ли восстановится, и надо сразу ориентироваться на следующий год. Но если исходить из того, что пандемия коронавируса не вернется, то, скорее всего, будет достаточно быстрый рост в сфере делового туризма. Я думаю, что зарубежных экскурсионных туристов в этом году нам ожидать не следует, потому что международное сообщение вряд ли возобновится раньше конца лета", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Курносова, 90% иностранцев в России посещают Москву и Петербург.

"Высокий сезон для экскурсионного туризма приходится обычно на май-сентябрь. Мы фактически потеряли этот сезон. По словам Курносова, даже если международное авиасообщение будет открыто, и в августе-сентябре появятся иностранные гости, то их будет крайне мало по сравнению с обычными объемами", — считает эксперт.

По его мнению, из-за отсутствия иностранных гостей гостиницы Москвы и Петербурга будут в течение лета стоять недозагруженными, если не начнут корректировать ценовую политику для привлечения туристов из регионов.

"В течение ближайшего месяца загрузка гостиниц Москвы и Петербурга вряд ли достигнет 50%, так как соотношение бизнес-туристов и экскурсионных в этих городах варьируется от 50 на 50 до 60 на 40, а деловой туризм если и восстановится, то не раньше середины июля-начала августа при оптимистичном сценарии. Но это еще будет зависеть от сами гостиниц, которые при правильной ценовой политике смогут привлечь гостей из регионов", — добавил он.

Как отметил эксперт, несмотря на кризис, крупный гостиничный бизнес вряд ли покинет российский рынок, поскольку, как правило, у него есть финансовая подушка безопасности.

"Я думаю, что от господдержки сегодня не откажется ни крупная гостиничная сеть, ни малые и средние отели, ни туроператоры и турагенты. Но преимущество крупных сетей в том, что у них есть, как правило, финансовая подушка безопасности. Они могут рассчитывать на кредитные ресурсы, на инвестиционные деньги. На мой взгляд, у них ситуация в целом более устойчивая", — заключил он.

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что несколько крупных авиакомпаний РФ изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил.