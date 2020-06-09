"1 июля музейный комплекс откроется для посетителей. Собор Василия Блаженного и палаты бояр Романовых будут работать по сеансам. Порядок посещения музейного комплекса мы анонсируем чуть позже, потому что нам необходимо все детально проработать и сделать посещение музея для наших посетителей комфортным и безопасным", — сказала она.

Лемигова рассказала, что в дни открытия для посетителей будут работать две выставки.

"Мы решили продлить сроки работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры". За время карантина к нам поступало большое количество просьб пролонгировать эту выставку, и она будет открыта до 30 октября. Мы также откроем выставку, посвященную военным медикам, скорее всего мы проведем онлайн-открытие 19 июня, и выставка эта будет ждать посетителей с 1 июля", — рассказала она.

В конце июля в ГИМ откроется выставка собрания живописи придворного художника XVIII века Федора Рокотова. "Эта коллекция никогда не публиковалась и не была представлена, несколько месяцев назад завершилась ее реставрация, и впервые научная общественность и широкая аудитория смогут увидеть 16 портретов, которые находятся в собрании Исторического музея", — добавила Лемигова.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения работы музеев в столице отменяются с 16 июня, музеи смогут принимать посетителей по электронным билетам и с ограничением по числу гостей в зале. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что начать подготовку к приему посетителей музеи смогут с 9 июня. Пушкинский музей принял решение открыться для посетителей с 10 июля. Третьяковская галерея планирует 16 июня открыть экспозиции в Лаврушинском переулке, выставочные залы на Крымском валу будут открыты для посетителей ближе к 1 июля.