"Одна из ключевых задач для этого лета – запуск новых доступных маршрутов и направлений для наших граждан помимо традиционного Юга России. Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами, субъектами, чтобы сформировать интересные доступные пакетные предложения для россиян", — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, уже разработано несколько доступных по ценам турпакетов в регионы.

"Уже сейчас у нас есть договоренность о запуске чартерной перевозки в Калининградскую область начиная с июля. Цены будут начинаться от 10 тыс. за недельный отдых на одного человека. Мы договорились о запуске чартеров в республику Бурятия, на озеро Байкал, там стоимость будет начинаться от 30 тыс. за недельный тур. Мы также впервые запускаем чартеры в республику Хакасия, там цены будут начинаться от 35 тыс. за неделю на человека. Ну и Республика Алтай будет доступна по цене от 25 тыс. рублей за недельный отдых на человека. В стоимость будет входить гостиница, авиаперелет и экскурсионные программы на выбор", — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, ведомство продолжит работу по созданию новых маршрутов по России и надеется запустить еще порядка десятка таких пакетных предложений.