"Стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер. В чуть менее чем половине регионов начали запускать работу гостиниц и санаторно-курортных комплексов. Вчера начала принимать гостей курорт Белокуриха в Алтайском крае. Информация постоянно меняется, обновляется, ограничения снимаются. Мы ее регулярно обновляем на нашем портале Russia.travel", — сказала она журналистам во вторник.

По словам главы Ростуризма, июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля.

"Безусловно, очень многое будет зависеть от ситуации в каждом конкретном регионе. Но мы делаем все возможное и я очень рассчитываю, что, начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности", — добавила она.