"Сейчас оснований говорить о том, повысятся цены или нет, я не вижу. На курортах действуют карантинные ограничения, и до сих пор нет полноценной информации, насколько будет открыто небо, сколько будет рейсов и так далее. Цены могут повыситься на 20-30% при условии, если спрос будет превышать предложение", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Курносов пояснил, что если с учетом короткого сезона на российских черноморских курортах спрос с выездного переместится на внутренний туризм, то цены вырастут.

"Однако действуют и другие ограничивающие факторы, которые мы оценить сейчас не можем: насколько упал потребительский спрос вообще, насколько массовые направления будут востребованы, потому что платежеспособность россиян упала. В этих условиях предсказывать сложно, потому что глубины бронирования нет, а гостиницы и др. объекты размещения пока не могут сказать, какой будет спрос", — сказал эксперт, добавив, что стоимость размещения может вырасти, только если гостиницы будут уверены, что смогут загрузиться и при повышенных ценах.

По мнению вице-президента АТОР, в целом внутренний туризм восстановится не раньше, чем в следующем году.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. В 40-а регионах работают отели.