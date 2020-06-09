"Завтра мы подходим к той дате, когда у нас 100% граждан, прилетающих на территорию Камчатского края, должны будут предъявить электронные пропуска", — сказал Василевский.

Он уточнил, что подготовка к 100-процентному переходу на электронные пропуска шла в течение последних семи рабочих дней — это время было дано жителям других регионов на отправку и рассмотрение соответствующих документов. В течение недели в аэропорту Петропавловска-Камчатского приезжие могли предъявить электронный пропуск, а могли и просто пройти анкетирование.

Получить электронные пропуска можно, зарегистрировавшись через ресурс, размещенный на сайте правительства Камчатского края или через Госуслуги.

Врио краевого зампреда отметил, что есть два обстоятельства, которые власти региона обозначили как повод посетить Камчатку во время ограничений из-за коронавируса. Это приезд к родственникам, или на работу в конкретное предприятие.

"Можно приехать на работу, потому что сегодня путина идет, компании работают, и сегодня в принципе просадить экономику, наверное, тоже было бы неправильно. То, что мы сегодня потеряем, завтра подберут другие, не камчатские компании. Это тоже риск определенный, и компании тоже нужно поддерживать. И вторая часть, которая может посетить, это люди, являющиеся родственниками тех, кто проживает на Камчатке, степень родства тоже в документе определена. Это брат, сестра, муж, жена и так далее, там очень много родственников, которые могут сегодня заявиться", — сказал Василевский.

Он уточнил, что для родственников жителей Камчатки заявка на электронный пропуск рассматривается в течение двух дней, а для вахтовиков или сезонных рабочих, приезжающих трудиться на рыбодобывающие, строительные или горнодобывающие компании — до семи рабочих дней.

Своих родственников люди с камчатской пропиской могут разместить на двухнедельную самоизоляцию у себя дома. Сезонных рабочих встречают работодатели, которые размещают своих сотрудников на 14 дней в обсерваторах.

Люди, не имеющие причины оформить электронный пропуск, обязаны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет, либо им предложат покинуть Камчатку ближайшим авиарейсом. Нарушителям грозят крупные штрафы, которые могут применяться неоднократно.

Василевский подчеркнул, что такая система контроля введена ради безопасности жителей Камчатки, особенно, в рыбацких поселках на побережьях, куда в поисках заработка на лососевой путине стремятся приезжие, не связанные трудовыми договорами с предприятиями.

"На побережье мы иногда находим людей, которые вообще непонятно как туда добрались, не понимаем откуда они взялись, что это вообще за люди, и, зачастую, приходится нам поднимать санитарную авиацию, их где-то находить, не понимаем с кем они общались", — сказал врио заместителя председателя правительства региона.

Как сообщалось, режим полной самоизоляции на Камчатке продлен до 11 июня включительно. В регионе действует масочный режим, прекращено регулярное пассажирское сообщение между районами полуострова, в силе сохраняются ранее введенные ограничения.

По данным правительства Камчатского края, на 9 июня в регионе зарегистрированы 1 тыс. 214 человек с COVID-19, (за сутки плюс 46 случаев коронавируса). В стационарах находятся 426 пациентов, из них 18 — в реанимации. За все время эпидемии COVID-19 на Камчатке 418 человек выздоровели (плюс 25 за последние сутки), 25 умерли (плюс два за сутки).