"Каждый житель Мальты старше 16 лет получит пять ваучеров на сумму 20 евро. Четыре из них можно использовать в отелях, барах и ресторанах (при желании их можно объединить), один – в магазинах", — пишет портал.

Как отмечается, ваучеры станут одной из мер поддержки экономики и внутреннего туризма. Сейчас турсектор на Мальте начал восстанавливаться, но в общей сложности на это понадобится много времени. Ваучеры будут стимулировать мальтийцев путешествовать по своей стране, а не за границу.

Мальта с 1 июля возобновляет международное авиасообщение с 19 странами Евросоюза. "Но есть опасения, что из-за роста цен и повсеместного страха путешествовать, страну в этом году посетят намного меньше зарубежных туристов. Власти ожидают падения турпотока как минимум на 20%", — пишет портал.

В общей сложности на поддержку экономики Мальта выделила 900 млн евро.