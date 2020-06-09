"Начало работы зависит от эпидситуации в регионе. Если это будет сложная, напряженная эпидобстановка, к сожалению, какие-то изменения такого рода, как вывезти детей за город, могут оказаться под угрозой. Но на сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная. Постоянное, неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть", — сказала Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по вопросам защиты семьи и детства.

По словам Поповой, благодаря стабильной ситуации с коронавирусом в Роспотребнадзоре надеются, что 1 июля подавляющее число субъектов РФ смогут начать работу загородных оздоровительных учреждений для детей.