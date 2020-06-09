"Несмотря на тяжелейший кризис в отрасли, туроператоры готовы уже в начале июля отправить на российские курорты первую группу волонтеров-медиков, которые борются с пандемией COVID-19. В рамках акции "Туризм России – медикам России" они смогут бесплатно отдохнуть в Краснодарском крае. Проект реализуется Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", — рассказала она.

По словам Тюриной, первыми отправятся на отдых волонтеры-медики из шести больниц: Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Морозовской детской городской клинической больницы, Госпиталя для ветеранов войн №3, Городских клинических больниц №40, №15 и №67.

"Первый заезд подготовили три туроператора. "Алеан" предоставил неделю бесплатного проживания и питания в отелях Alean Family Resort & Spa Riviera, "Славянка" и "Фея-3" в Анапе, "Бургас" и "Горный Воздух" в Сочи. Anex Tour организует перелет из Москвы в Сочи, а BSI Group оплатит трансфер от аэропорта и обратно", — рассказала пресс-секретарь РСТ.

Она напомнила, что предложения по отдыху для врачей и волонтеров-медиков также предоставили туроператоры Unicorn (Prince Group) – 1000 бесплатных ночей в пятизвездочных отелях Турции, "Музенидис Трэвел" – недельный отдых в Греции, "Тари тур" – путешествия выходного дня в Москву и Петербург, "Алеан" – проживание в отелях Краснодара, а также парк-отель "Воздвиженское" – путевки с проживанием и питанием, музей-заповедник М.А. Шолохова (станица Вешенская) – 60 путевок с проживанием в гостевом доме музея и экскурсионной программой, и многие другие.