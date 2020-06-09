Весной 2020 года из-за вспышки нового коронавируса Китай, а затем Европа и Россия закрыли границы. Туротрасль Дальнего Востока, лишившись иностранных туристов. погрузилась в глубокий кризис. Летом операторы ждут отмены ограничений.

Как сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток" один из учредителей камчатской туркомпании ООО "Снег" Кирилл Серегин, специализирующейся на активном отдыхе в регионе, фирма недополучила около 10 млн рублей из-за того, что зимний сезон закончился досрочно.

"Такие же убытки ожидаем, если летний сезон вообще не откроется", — отметил Серегин.

В якутской турфирме "Улетный тур" агентству сообщили, что компания выживает за счет заработанного с января по март 2020 года.

"Экономим на всем, чтоб как-то пережить этот кризис. Сейчас одни расходы: аренда, коммунальные платежи, интернет, канцтовары и расходные материалы. У нас вообще нет никакого движения, туристы бояться куда-то лететь. Будь то Россия или заграница — переносят все на 2021 год. Никто даже не интересуется сколько стоят те или иные курорты, вообще тишина", — отметили в турфирме.

Спрос на внутренний туризм

Директор туристического агентства "Хорус" Александр Шамов, компания которого предлагает маршруты в Приморском крае, сообщил агентству, что спрос на туры упал на 90%, и денег не хватает даже на рекламу собственных продуктов.

"Мы сейчас не работаем. Чем раньше сможем открыться, тем лучше, но дат нет. Бронирования ведутся, но не особо активно. И рекламу сейчас не дашь, не на что это делать. Интересуются люди с середины июня, июля. Спрос значительно снизился, процентов на 90", — отметил Шамов.

При этом камчатская туркомпания, наоборот, фиксирует большой интерес среди туристов к летнему активному отдыху.

"Люди готовы ехать на Камчатку, очень много желающих. Постоянно получаем от потенциальных туристов письма, реагируют они на посты в социальных сетях, задают вопросы "когда можно приехать на Камчатку?" Мы готовы начать работу сразу, как только нам это разрешат", — отметил глава ООО "Снег" Серегин.

В туркомпании "Территория Север", которая предлагает экскурсии, активный отдых, экспедиции, охоту и рыбалку в Якутии, также отмечают заинтересованность и спрос среди клиентов.

"В этот непростой период мы в убытке. Заинтересованность и спрос всегда есть, но ограничения, карантины — все помешало. Много туристов с других регионов отменили запланированный отдых в летний период. До сих пор точно неизвестно, когда разрешат работать. В прошлом году в это время работа кипела, а сейчас люди в ожидании", — рассказали агентству в туркомпании.

В турфирме "ФориТур-Приморье", которая организует экскурсионные и экологические туры в Приморском крае, отметили, что не ожидают наплыва турпотока даже после снятия карантинных ограничений.

"Бронирования ведется с мая, люди интересуются, записываются. Доходов у нас нет, предоплату мы не берем, ведь ситуация совершенно непредсказуемая. Большого турпотока не будет, все люди сейчас думают о том, как бы выжить. Поэтому отдых не является первоочередной и насущной потребностью, сейчас люди в последнюю очередь думают об отдыхе. И все разговоры, что если за границу нельзя, то поедут внутри страны... Если поедут, то на Черное море, а не в Приморский край. Здесь будет небольшое количество. Это те люди, которым интересен не просто пляжный отдых в Приморье", — считает директор "ФориТур-Приморье" Людмила Корнюшина.

В ожидании туристов

Пока отрасль находится без движения, турфирмы Дальнего Востока занимаются поисками мер поддержки, развивают социальные сети и готовятся принимать гостей в своих регионах.

Так, в ООО "Снег" отмечают, что на Камчатке власти разрешили одиночные занятия спортом, поэтому они предлагают в аренду снаряжение для восхождений на вулканы — кошки, ледорубы, каски.

"У нас есть два гостевых дома. Один из них работает на прием командировочных по всем правилам безопасности в сложившихся условиях. Второй закрыт для туристов.

Пока сохраняется запрет на туристическую деятельность, мы строим еще один гостевой дом своими силами, без наемных работников", — отметил директор турфирмы Серегин.

Компания продолжает работу в социальных сетях, где рассказывает о том, какие туристические программы планируются летом.

В якутской турфирме "Аргыс-Тур", специализирующейся на отдыхе в России, курортах мира, а также внутреннем туризме, отметили, что стали осваивать новое направление — продажу авиабилетов на рейсы внутри республики.

"На данный момент продаж туров нет, но у нас есть официальная авиакасса. Раньше мы этим не занимались — теперь активно продаем авиабилеты на рейсы внутри республики. Кроме того, так как вторая наша организация является туроператором внутреннего туризма, мы потихоньку готовим новые программы, чтобы летом предложить для жителей республики местные красоты", — рассказали в "Аргыс-Тур".

Также в компании отметили, что за время пандемии никто не был уволен, и сотрудники получают зарплату.

Еще одна якутская туркомпания — InYakutia, специализирующаяся на международном и внутреннем туризме, обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о послаблениях.

"От имени туроператоров республики мы отправили Роспотребнадзору письмо, в котором просим разрешить работу по организации отдыха людей на природе и, вместе с этим, разработать необходимые действенные меры, которые помогут избежать заражения людей коронавирусом при трансферах и во время нахождения групп людей на природе", — рассказали в компании.

Собеседник агентства отметил, что запросов от туристов очень много, несмотря на то, что они не рекламируют туры.

Власти Приморья в условиях кризиса планируют перепрофилировать туротрасль региона на прием гостей из Сибири и соседних регионов Дальнего Востока.

"По ходу этих событий принимаем решение на переориентации на другие рынки. В первую очередь, мы делаем акцент на внутренние рынки РФ. Мы хотим сделать Приморский край привлекательным для молодежи Дальнего Востока и Сибири. Хотим акцентировать на приезд в рамках выходного дня", — сообщил ранее журналистам зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

По его мнению, Владивосток будет интересен молодежи из-за большого количества недорогого жилья, обилия событий и хорошо развитой гастрономии.

Помощь от властей

В сложившейся ситуации власти в ДФО разрабатывают меры поддержки туротрасли. Так, правительство Камчатки предлагает туроператорам проводить социальные туры. На участие, по данным краевого агентства по туризму и внешним связям, уже заявились более 10 компаний. Увеличено и финансирование программы: в этом году из регионального бюджета на эти цели выделят до 14 млн рублей, в 2019 было 10 млн.

"За счет увеличения финансирования программы на экскурсии по главным достопримечательностям Камчатки смогут отправиться порядка 2 тыс. человек, что в три раза больше обычного. В список льготников, имеющих право воспользоваться этими турами, включены медики и другие камчатцы, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом", — сообщила агентству руководитель краевого агентства Елена Стратонова.

В числе туроператоров, включившихся в программу, — ООО "Снег".

"Мы заявились на участие в этой программе и получили право проведения социальных туров для нескольких групп. Причем, правительство региона уверило, что за проведение этих туров туристические компании получат деньги из краевого бюджета авансом — до момента их проведения. И как только туризм на Камчатке разрешат, мы эти социальные туры проведем, а деньги, надеемся, получим еще до начала экскурсий", — отметил директор Серегин.

Кроме этого, для камчатского турбизнеса предусмотрен целый комплекс мер поддержки, среди которых субсидии и льготные кредиты до 3 млн руб. под 1%.

В пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии агентству сообщили, что от имени ведомства в Минвостокразвития РФ были направлены предложения по мерам поддержки отрасли.

"Предлагается ввести грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Это позволит увеличить объем туристских услуг, число туристов, численность работников отрасли", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, необходимо предоставить субсидии из федерального бюджета туроператорам, реализующим туристский продукт на внутреннем рынке.

"Высокая стоимость авиаперелетов и туристского продукта на территории ДФО — ключевые барьеры роста спроса на путешествия по Дальнему Востоку как среди местного населения, так и среди жителей других регионов", — считают в министерстве.

В минувшие выходные на заседании оперштаба Якутии с профильными министерствами обсудили дополнительные меры поддержки турострасли. Так, региональному Минтрансу и Управлению Роспотребнадзора поручено рассмотреть возможность снятия ограничений и разрешить работу турбазам и официальным туроператорам при соблюдении ими строгих санитарно-эпидемиологических правил.

"Еще одной мерой может стать предоставление грантов на приобретение транспорта, разработку новых туристских маршрутов, создание и развитие туристской инфраструктуры. На сегодняшний день имеется порядка 15 проектов предпринимателей, которые готовы к реализации при условии получения финансирования", — сообщила на заседании министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

После доработки предложения войдут в республиканский план по восстановлению темпов экономического роста.

Власти Приморья на период с 18 марта по 18 июня освободили отрасль от внесения арендной платы за краевое имущество, ввели снижение ставок по упрощенной системе налогообложения от 1 до 5%.

Как сообщила агентству "Интерфакс — Дальний Восток" представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Осеева, единственной реальной поддержки для туротрасли региона может стать предоставление беспроцентных кредитов.

"Меры поддержки для турбизнеса особой роли не сыграли, получили МРОТ, и то, не все компании. Реальная поддержка — это беспроцентные кредиты. Но пока не все смогли получить, не все еще воспользовались. На местном уровне губернаторы не рассматривают туротрасль как наиболее пострадавшую. В Хабаровске принято постановление о выделении каждому работнику по 18 200 руб. через службу занятости, пока эти деньги еще не получили. В Приморье пока поддержки нет, на Камчатке тоже", — отметила эксперт.

Также Осеева отмечает, что необходимо обеспечить Дальний Восток достаточным количеством авиарейсов по приемлемым ценам.

"Сейчас главная проблема в том, что не каждый потребитель может приобрести билеты по нужной цене, так как количество авиакомпаний и авиаперевозчиков уменьшилось. В плане авиаперелетов проблемы, нет прямых рейсов", — добавила она.

Наиболее пострадавшие

По мнению Осеевой, из всех дальневосточных регионов наиболее остро ощутит кризис туротрасль Приморья.

"Больше всего пострадает в этом сезоне Приморье, так как столкнется со значительным оттоком китайских туристов. Край был на первом месте по их приему, и вся инфраструктура заточена на них — рестораны, гостиницы, базы. На втором месте по въезду были жители Южной Кореи, на третьем — из Японии. В Якутии большой процент западных туристов. И я думаю, что по их количеству будет отток. Дальневосточники не сильно ездят в Якутию из-за стоимости билетов", — отметил эксперт.

Также она добавила, что Сахалину удалось заработать в зимний период, когда пользовались спросом горнолыжные базы.

"Но сейчас для прилета необходим карантин или наличие справки о коронавирусе. Это препятствие для потребителя. Посещение Камчатки для дальневосточников не подъемно по цене. К примеру, один день в долине гейзеров (облет на вертолете, с тремя посадками, с обедом), стоит 33 тысячи рублей — дорогостоящее мероприятие и не для каждого потребителя по возрасту подходит", — отмечает Осеева.

С 7 июня в Приморье отменен карантин для прибывающих, если у них не выявят симптомов ОРВИ.

Приморский край — один из туристических центров России. Приморье предоставляет возможность для занятия разнообразными видами активного отдыха, приключенческим и экологическим туризмом. В прошлом году Приморье приняло более 941 тыс. (рост на 21%) зарубежных гостей. Наибольшую динамику показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место на протяжении последних лет занимали граждане КНР (в 2019 году их было 450 тыс., рост на 8%), второе — путешественники из Южной Кореи (более 300 тыс., рост на 35%).

По официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Якутии, республику в последние годы посещает около 200 тыс. туристов. В регионе реализуется более 100 туристских продуктов, среди которых 40% занимают активные туры (рафтинг, пешие походы), 40% — охотничьи и рыболовные туры, событийные туры — 10%, палеонтологический туризм и автотуризм по 5% соответственно.

Камчатка славится своими вулканами и гейзерами, уникальными природными ландшафтами и заповедными территориями. По данным правительства края, турпоток на Камчатку по итогам 2019 года составил 241,5 тысячи человек. Доля иностранцев в общей структуре турпотока составляет порядка 15%. Вместе с тем, в последние несколько лет отмечается существенный рост количества жителей других стран, которые приезжают на Камчатку. Так, в 2017 году регион посетили 13,9 тысячи иностранцев, в 2018 году эта цифра выросла почти вдвое, а в 2019 году она составила 36,3 тысячи человек. Наибольший интерес к Камчатке проявляют граждане США, Китая, Республики Корея и Японии.

В 2019 году на Камчатке официально зарегистрировано 94 туроператора, годом ранее их было 70. Больше становится и турагентов. В сфере туризма заняты 6,2 тысячи человек, здесь также наблюдается положительная динамика.