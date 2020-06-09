"По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Липецкой области принято решение о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании в регионе. В дальнейшем они будут определяться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе", — говорится в сообщении.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора решение должен принять областной оперативный штаб. Лагеря смогут приступить к работе не ранее третьего этапа возобновления деятельности и снятия ограничительных мероприятий, отметили в пресс-службе.

Сейчас проводятся закупки бесконтактных термометров, санитайзеров, антисептиков, дезинфектантов, обеззараживателей воздуха, средств индивидуальной защиты для персонала. Ведется работа по изменению программ отдыха для проведения абсолютного большинства мероприятий на открытом воздухе.

Также прорабатывается вопрос по заключению договоров с лабораториями на проведение тестов на COVID-2019 сотрудников, которые будут работать в лагерях. Кроме того, уточняются условия договоров с перевозчиками и компаниями, оказывающими услуги по организации питания, в части усиления противоэпидемиологических мер.

Липецкие власти также прорабатывают вопрос по открытию более 300 летних пришкольных лагерей.

Всего на территории региона выявлено 2697 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 60- за минувшие сутки. 1026 человек выздоровели, 8 человек умерли.