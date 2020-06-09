В частности, рейсы из Минска в Анталью стартуют 1 июля, из Гомеля — 10 июля. Перелеты в Бодрум запланированы со 2 июля, в Кушадасы — с 3 июля.

Кроме того, по этим же направлениям можно будет вылететь из Бреста, Витебска и Гродно с 4 июля.

Между тем, как сообщает Республиканский союз туристических организаций, ранее Турция объявила о готовности принимать туристов по "смягченной схеме". То есть без справок об отсутствии коронавируса, которые пришлось бы получать заранее.

Тем не менее в каждом турецком аэропорту будут работать так называемые "тест-центры". Там каждому туристу измерят температуру. И если она будет выше 38 градусов, то гостю предложат сделать ПЦР-тест на COVID-19.