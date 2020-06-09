"В России зарегистрировано много случаев COVID-19, но лечение организовано хорошо. В очень короткий период времени, уже к концу июня, весь мир будет выглядеть более оптимистично. Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится в июле", — рассказал он в интервью DW.

Эрсой добавил, что авиасообщение с Украиной начнется с 1 июля, с европейскими странами – в течение нескольких недель. "Я ожидаю скорой нормализации туризма, хотя очевидно, что мы не достигнем уровня 2019 года. Наша цель на ближайшее время – снова раскрутить сектор и открыть максимальное количество отелей. Прибыль будет уже в 2021 году", — сказал он.

Министр заметил, что туристам по прибытии в Турцию не понадобятся справки об отсутствии COVID-19. Однако в аэропорту у них измерят температуру и те, у кого температура будет выше 38 градусов, отправят в медпункт на обследование.

Ранее сообщалось, что Турция в июне постепенно восстановит авиасообщение с 40 странами, в первую очередь это страны Европы и Ближнего Востока. Переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с еще более чем 90 странами.

По состоянию на 9 июня в стране зафиксировано 171 тыс. случаев COVID-19, выздоровела 141 тыс. человек.