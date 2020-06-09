"Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано принял участие в организованной посольством видеоконференции между итальянскими и российскими властями, посвященной теме двустороннего туристического сотрудничества. Обсуждались возможные инициативы для быстрого восстановления туропотоков между странами после снятия ограничений на международные поездки", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства.

Как отметили в дипмиссии, с российской стороны участие в мероприятии приняла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Говоря о необходимости восстановить туризм между странами, в посольстве напомнили, что Италия стала третьим по популярности направлением для российских туристов в 2019 году, ее посетили более 1,2 млн россиян.

Ранее посол Италии в РФ выразил надежду, что власти России снимут ограничения на выезд с 15 июня, и российские туристы смогут приехать в страну.