"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 9-13 июня в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели напоминают, что палящее солнце и горячий воздух негативно влияют на организм человека, особенно на состояние пожилых людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и детей.

МЧС советует крымчанам сократить пребывание на солнце, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать светлую воздухопроницаемую одежду — желательно из хлопка — и головные уборы, пить больше воды и не употреблять алкоголь.

Как сообщалось, три температурных рекорда побиты в Крыму за последние три дня. 6 июня в Симферополе было 32,6 градуса, на 1,5 градуса выше многолетних данных. 7 июня — 32,3 градуса, на 0,8 выше. 8 июня — 34,4 градуса, на 1,9 градуса выше многолетней нормы.

Как отмечается на сайте гидрометцентра Крыма, самая высокая температура воздуха 8 июня (32,5 градуса) в Симферополе за период наблюдений с 1916 года отмечалась в 2009 году, самая низкая (3,4 градуса) — в 1930-м.

В Крыму среднемесячная температура воздуха в июне составляет обычно плюс 19-20 градусов. Абсолютный минимум за всю историю наблюдений — 0 градусов, максимум — плюс 37,7 градусов. В нынешнем году среднемесячная температура на полуострове ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений.