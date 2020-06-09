"Вьетнам рассматривает возможность возобновить международные авиарейсы со странами, где не зарегистрировано новых случаев коронавируса в течение последних 30 дней", — сказал премьер страны Нгуен Суан Фук.

"Возобновление авиасообщения должно быть чрезвычайно острожным, и нужно принимать во внимание всю сложность пандемии", — добавил он.

По его словам, комитету по предотвращению и контролю за ситуацией с коронавирусом поручено подготовить план "безопасных" стран.

Он отметил, что среди приоритетных направлений для возобновления — Токио, Сеул, Тайвань, Лаос и Камбоджа.

За время пандемии во Вьетнаме выявлено около 330 случаев заболевания, данных о летальных исходах нет.