"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в целом по России держится на прежнем уровне, колеблясь между 9,4 — 8,3 тыс. Тем не менее, в общей структуре прироста в стране с 10-х чисел мая доля московских случаев падает, а доля случаев в регионах за исключением столицы — растет. Если со 2 по 11 мая в Москве было больше новых случаев COVID-19, чем во всех остальных субъектах РФ вместе взятых, то с 12 мая число региональных случаев медленно растет (с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. сейчас), а число московских случаев — существенно снижается (с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.). Число умерших по стране остается относительно высоким, но далеким от рекорда (232, 29 мая).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 714. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом США (1,96 млн), на втором — Бразилия (707,4 тыс.).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1572 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 погибших и 5390 выздоровевших.

Еще 739 новых заболевших в Московской области, 318 — в Санкт-Петербурге, 292 — в Нижегородской области, 242 — в Свердловской области, 220 — в Воронежской области, 206 — в Иркутской области, 187 — в Ростовской области, 157 — в Красноярском крае, 149 — в Ханты-Мансийском АО, по 143 новых пациента в Смоленской и Челябинской областях, 138 — в Пензенской области, 125 — в Орловской области, 115 — в Саратовской области, 109 — в Тульской области, 108 — в Ивановской области, 107 — в Дагестане, 104 — в Новосибирской области.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве во вторник составил 0,94 (накануне — 0,93). С 30 мая намечается тенденция к колебанию коэффициента от единицы до 0,8 с периодом 3-4 дня.

В России этот показатель второй день держится на уровне 1,01. В целом по стране колебания Rt сглажены — с 8 мая до 9 июня коэффициент находится в рамках от 1,1 до 0,9.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.