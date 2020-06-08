«Это очень важный вопрос, потому что, к примеру, крупные международные отельные сети под понятие малых и средних предпринимателей (МСП) не попадают. А если они не получат поддержки, то есть вероятность, что они уйдут с рынка, и это может вылиться в серьезную проблему. В частности, иностранцы, приезжающие в нашу страну, пользуются именно крупными международными сетями отелей. Поэтому нам необходимо гостиницам, в том числе сетевым, оказать содействие», — приводит его слова пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам Кривоносова, в курортных городах в отельной индустрии задействовано до 90% населения, а в результате пандемии гостиницы понесли одни из самых серьезных потерь, вынужденно прекращая работу и сокращая работников. «До сих пор все отели закрыты и пока нет решения, как и когда их будут открывать. Отсюда у гостиничного бизнеса проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, сложной остается ситуация с увольнением людей и безработицей», – отметил он.

Как считает эксперт, существенной мерой поддержки отельного бизнеса могло бы стать льготное кредитование на длительные сроки, которое необходимо для увеличения оборотных средств, выплаты сотрудникам зарплаты и развития. «Если появится реальный механизм выдачи кредитов, это будет серьезной помощью индустрии. Пока же многие оказываются фактически в безвыходной ситуации», – заключил Кривоносов.