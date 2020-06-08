Отмечается, что санатории и отели смогут принимать "граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в республике Крым и городе федерального значения Севастополе".

"Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, осуществляющим деятельность с 15 июня 2020 года, обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Обязательство, которое предлагается на подпись руководителям средств размещения, предполагает согласие на меры профилактики коронавируса, разрешение на необходимые контрольные мероприятия и оплату изоляции гостей в случае выявления зараженных.

"Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия по обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими эпидемиологическое расследование", — отмечается в обязательстве.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Юг" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, для открытия средств размещения "снято требование о медицинской лицензии". Ранее сообщалось, что это условие будет обязательным.

Кроме того, новая версия указа предусматривает разрешение работы с 15 июня тренажерных залов для индивидуальных занятий.

Крым в начале месяца начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей.

Старт второго этапа, с приемом туристов из других регионов, возможен не ранее чем через две недели после первого. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения, срок его начала не определен.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 446 человек, 14 пациентов умерли.