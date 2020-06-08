"Документ регламентирует порядок возобновления деятельности домов и баз отдыха. Они могут быть открыты при полном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора только для жителей Астраханской области, с загрузкой не более 50% от общего номерного фонда. Забронировать номер можно уже с 11 июня", — говорится в сообщении.

Кроме того, астраханцам разрешили проводить торжественные бракосочетания при соблюдении некоторых условий. Так количество участников брачной церемонии, включая работников органа ЗАГС, фотографов и гостей, не должно превышать десять человек. Они должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.