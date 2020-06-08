Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения по работе музеев в столице отменяются с 16 июня, музеи смогут принимать посетителей по электронным билетам и с ограничением по зрителей гостей в зале. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что начать подготовку к приему посетителей музеи смогут с 9 июня.

"Сейчас мы вступаем в новую фазу — технической подготовки к открытию музея и к встрече с посетителями. Число присутствующих в музее сотрудников расширится. Уже больше месяца мы активно обсуждаем все нюансы работы в новых условиях, продумываем необходимые меры безопасности. Мы ответственны перед нашими сотрудниками и публикой, и будем стараться сделать все, чтобы посещение музея было безопасным. Надеемся, что 10 июля посетители смогут вернуться в музей", — сказал представитель Пушкинского музея.

Первые проекты, которые зрители смогут увидеть после окончания режима самоизоляции — выставки "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", которые продолжат работать до конца сентября.

В свою очередь в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи "Интерфаксу" сообщили, что галерея откроется в сроки, обозначенные мэром Москвы — с 16 июня.

Первые зрители смогут посетить выставку "Русская сказка: от Васнецова до сих пор", которую галерея продлила.

При этом в музеях отметили, что работа во время пандемии коронавируса не останавливалась.

Так, в Пушкинском музее на протяжении всего периода действия режима самоизоляции работал коллектив сотрудников, обеспечивавших "жизнедеятельность" зданий — хранители, инженеры, работники службы безопасности, реставраторы. При этом большая команда работала дистанционно, готовя новые программы. Музей за два месяца запустил несколько проектов — "100 способов прожить минуту" и "Другая война", провел онлайн-открытие выставки "От Дюрера до Матисса...", десятки виртуальных экскурсий по экспозиции музея. Кроме того, в режиме самоизоляции музей отметил 108-летие концертом в рамках фестиваля "Черешневый лес" и провел акцию "Ночь в музее".

Третьяковская галерея также не приостанавливала работу. Во время карантина было запущено несколько проектов, среди которых онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", рассказ об экспозиции музея в рамках проекта "История одного шедевра", а также лекции и онлайн-дискуссии.