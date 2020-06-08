"С 20 марта по 7 июня 2020 на территорию Российской Федерации вернулось более 193 тысяч россиян. За первую неделю июня в Россию доставили более 2,6 тысяч человек", — сказали в Росавиации.

Там отметили, что за первую неделю июня было выполнено 12 рейсов, в том числе из США, Южной Кореи, Китая и Киргизии.

Кроме того, в Росавиации добавили, что в понедельник рейсом из Мехико в Москву возвращаются 100 россиян.

"Росавиацией в рамках Рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 июня", — добавили в ведомстве.

В частности, на 9 июня намечены три рейса российских авиакомпаний.

"Из Тель-Авива в Москву "Аэрофлот" планирует доставить около 300 россиян, Utair из Ташкента в Москву — около 200, "Аврора" из Токио во Владивосток — около 120.

Как ожидается, 10 июня будут выполнены два рейса авиакомпании "Армения" из Еревана в Краснодар и Минеральные Воды", -подчеркнули там.

10 июня планируется рейс из Каира в Москву, его выполнит египетская авиакомпания Egypt Air, из российских городов иностранные авиакомпании планируют осуществить вывоз своих граждан.

"На вывозных рейсах 10 июня "Аэрофлот" доставит россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву, "Аврора" — из Пхукета во Владивосток, "Уральские авиалинии" — из Дубая в Казань", — проинформировали в Росавиации.

Два рейса ожидается 11 июня — "Россия" и "Аэрофлот" вернут в Москву россиян из Денпасара и Бангкока, а затем "Аэрофлот" организует в Шереметьево трансфер пассажиров данных рейсов в Казань и Красноярск.

"На 12 июня запланирован рейс Royal Flight из Кейптауна и Касабланки в Москву. В этот же день "Аэрофлот" доставит соотечественников в столицу из Парижа", — сообщили в ведомстве.

13 июня "Россия" и "Аэрофлот" планируют 13 июня два вывозных рейса из Гоа и Бангкока в Москву. Далее часть пассажиров "Аэрофлотом" будут доставлены в Ростов-на-Дону. Авиакомпания также выполнит вывозные рейсы из Лондона и Оша в Москву.

14 июня "Аэрофлот" планирует доставить в Москву россиян из Денпасара и Хошимина.

"Часть из них будет перевезена в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург трансферными рейсами. Ожидаются вывозные рейсы "Аэрофлота" из Бишкека и Сеула",- сообщили в Росавиации.

Согласно графику, 15 июня "Аэрофлот" доставит соотечественников в Москву двумя рейсами из Еревана и Анталии, а затем часть из них перевезет в Казань и Махачкалу. Также на 15 июня запланирован рейс Royal Flight из Дубая в Москву, а 16 июня в графике рейс "Аэрофлота" из Дели в Москву.