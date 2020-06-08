"Это очень важный вопрос, потому что, к примеру, крупные международные отельные сети под понятие малых и средних предпринимателей (МСП) не попадают. А если они не получат поддержки, то есть вероятность, что они уйдут с рынка, и это может вылиться в серьезную проблему. В частности, иностранцы, приезжающие в нашу страну, пользуются именно крупными международными сетями отелей. Поэтому нам необходимо гостиницам, в том числе сетевым, оказать содействие", — приводит его слова портал партии "Единая Россия".

По словам Кривоносова, в курортных городах в отельной индустрии задействовано до 90% населения, а в результате пандемии гостиницы понесли одни из самых серьезных потерь, вынужденно прекращая работу и сокращая работников.

"До сих пор все отели закрыты и пока нет решения, как и когда их будут открывать. Отсюда у гостиничного бизнеса проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, сложной остается ситуация с увольнением людей и безработицей", – отметил он.

Как считает депутат, существенной мерой поддержки отельного бизнеса могло бы стать льготное кредитование на длительные сроки, которое необходимо для увеличения оборотных средств, выплаты сотрудникам зарплаты и развития. "Если появится реальный механизм выдачи кредитов, это будет серьезной помощью индустрии. Пока же многие оказываются фактически в безвыходной ситуации", — заключил Кривоносов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догухова заявляла, что рассматривает гостиничный бизнес как один из ключевых объектов поддержки государства. По ее словам, отелям необходимы секторальные меры поддержки.

В Краснодарском крае и Крыму отели пока не могут возобновить работу. С 1 июня в Сочи открылись лишь санатории, имеющие медицинскую лицензию.