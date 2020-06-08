"Сейчас мы работаем над тем, чтобы на всей территории Карелии заработали наши туристические объекты. Надеемся, что с 15 июня и Кижи заработают, по крайней мере, готовимся", — сказал Парфенчиков на встрече с президентом РФ.

Он добавил, что в настоящее время в республике уже открыты туристические объекты, расположенные на улице.

Отвечая на вопрос президента о том, как отразилось на ситуации с коронавирусом открытие предприятий общепита в регионе, Парфенчиков отметил, что негативных последствий это не повлекло. Глава республики подчеркнул, что защитные экраны, по аналогии с кафе и ресторанами, планируется установить и в фитнес-центрах.