"Сейчас с коллегами на северо-западе ведем активную работу по формированию целой линейки межрегиональных маршрутов. Планируем во всех форматах развивать комбинации – "Петербург и Ленинградская область", "Петербург – Псков – Новгород", стратегические бренды "Серебряное ожерелье", "Русская Балтика" и "Русский Север". Это поможет дальше развивать Петербург в качестве национального travel-хаба и совместно привлекать туристов в наш город и соседние регионы", — сказал он.

По словам Корнеева, предполагается сформировать нескольких десятков основных маршрутов в разных ценовых категориях как для организованных групп, так и для индивидуальных путешественников.

"Мы начнем развивать вариации предложений с мультимодальной перевозкой: поездами в Ленинградскую область, Новгород, Псков и Карелию, Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области и другие регионы. Также этот процесс поможет ускорить сеть авиационного сообщения и маршрутов поездов "Ласточка", —сообщил он, добавив, что создание турпродуктов обсуждается с аэропортом Пулково, авиаперевозчиками, РЖД и речными круизными компаниями.

Глава комитета напомнил, что петербургский санаторно-курортный комплекс – один из крупнейших в стране. "Это самый крупный комплекс и на наших широтах – около 13-15 тыс. мест размещения более чем в 40 санаториях. Кроме того, мы понимаем, что именно тема оздоровительных путешествий будет сегодня крайне востребованной", — пояснил он.

В настоящее время Санкт-Петербург закрыт для туристов, ведется подготовка к перезапуску туристической отрасли. Предполагается, что гости смогут посетить город не раньше начала июля.

Между тем, в июне в городе должны возобновить деятельность отели и санатории. До 14 июня не работают музеи, театры, зоопарки, рестораны и кафе, запрещено посещение парков и скверов, проведений экскурсий и развлекательных мероприятий. С 20 июня, городские достопримечательности станут доступны для петербуржцев.