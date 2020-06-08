"На сегодняшний день 12 санаториев уже открылись, информация поступает к нам каждые 24 часа. У нас основная глубина бронирования (санаторно-курортных учреждений — ИФ) август-сентябрь, но с сегодняшнего дня начинаем видеть рост по темпу бронирования на июнь-июль", — сказал Трухачев.

По его словам, открытие санаториев зависит от их готовности выполнить все необходимые требования.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в Минтуризме Ставрополья, до 15 июля готовы открыться еще 42 санатория. "Интерес туристов к курортам Ставрополья не снизился на фоне пандемии. Динамика глубины бронирования свидетельствует о растущем спросе на услуги оздоровления на Ставрополье. Ожидается увеличение загрузки санаториев с сентября и до конца года", — отметил представитель министерства.

В регионе действует план поэтапного выхода санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений. Разработана также памятка для санаторно-курортных учреждений, определен персонал, который работает в красной и зеленой зоне в соответствие с должностными обязанностями и необходимостью прямого взаимодействия с отдыхающими, уточнил сотрудник Минтуризма региона.

При этом он отметил, что в соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края на отдыхающих, следующих в санатории с лицензией на медицинскую деятельность и имеющих путевки в здравницы требование о самоизоляции на 14 дней не распространяются.

В регионе пока еще действует режим самоизоляции, закрыты парки, бюветы и отдыхающим придется находиться на территории санаториев.

Санаторий "Пятигорский нарзан", который открылся с 1 июня, выполнил все требования Роспотребнадзора. "Перед открытием был проверен прежде всего наш медперсонал, который будет работать с пациентами, а также ресторан и техслужба, полностью все сотрудники сдали анализы на COVID-19. Сейчас у нас 20 пациентов, самочувствие у всех отличное. Они понимают сложность ситуации, не выходят за пределы санатория. Все отдыхающие из разных регионов, в том числе Иркутск, Ставрополь, Москва, Пятигорск", — сообщила агентству замгендиректора по медицинской части санатория Мария Завидная.

Сотрудники санатория постарались сделать все, чтобы отдыхающие не чувствовали себя в заточении, на территории здравницы есть свой бювет с минеральной водой, а также имеется возможность принимать радоновые ванны.

В санатории "Машук Аква-Терм" в Железноводске, который начнет работать с 15 июня, ждут прежде всего гостей, которые не смогли приехать из-за ситуации с коронавирусом в апреле-мае и перенесли даты отдыха, но есть и новые бронирования.

"У нас 12,5 га земли территория своя, мы посчитали у нас на каждого гостя при 50% загрузке, которая сейчас максимально разрешена, приходится по 8,5 соток земли. Как раньше отдыхающие у нас не встречались, так и при данной загрузке не будут", — сказал представитель санатория.

При этом он уточнил, что из-за требования обеспечить 50% загрузку здравнице пришлось отказывать желающим в отдыхе.

Санаторий "Исток" в Ессентуках решил открыть свои двери для отдыхающих только в августе. Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг", пока здравница будет работать в режиме медицинского центра.

В свою очередь, как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин, обращения от предпринимателей санаторно-курортной отрасли о трудностях в работе поступают, в том числе и по избыточным требованиями Роспотребнадзора, которые могут привести к удорожанию путевок.

"Обращения (от предпринимателей — ИФ) были...Всем очень сложно, все находятся в критической ситуации, потому что несколько месяцев не было притока денежных средств, многие бронирования и соответственно авансовые платежи отменяются", — сообщил Кузьмин агентству.

При этом пока ему неизвестны случаи закрытия или банкротства санаториев в регионе из-за ситуации с распространением коронавируса. "Это может произойти в любой момент, но я надеюсь нам удастся сохранить санаторно-курортную отрасль в Ставропольском крае, региональные органы власти пытаются это сделать", — подчеркнул он, добавив, что пока запустилось очень небольшое количество санаториев.

"По моей информации, многие собираются запускаться с 15 июня, кто-то — с 20 и с 30 июня. Думаю, что надо будет посмотреть в июле на заполняемость, многое будет зависит от людей, насколько они будут готовы приезжать в нынешней обстановке, чтобы получать эти услуги", — уточнил Кузьмин.

По данным краевого Минтуризма, возможный объем выпадающих доходов санаторно-курортных учреждения Ставропольского края за период апрель-май 2020 года составит порядка 3,4 млрд рублей.

Как сообщалось, согласно распоряжению губернатора Ставрополья, с 1 июня в регионе могут начать работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

Прием отдыхающих в санатории проводится только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Всего в регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.