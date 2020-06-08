Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе.

Согласно документу, федеральные учреждения культуры начнут поэтапно выходить из режима ограничений.

"Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей", — сообщили в ведомстве.

Как отметила министр Любимова, слова которой приводит пресс-служба, "до настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство".

Она уточнила, что если режим самоизоляции снят в регионе присутствия федеральных учреждений, то они смогут приступить к работе с 9 июня.

Также Минкультуры России проведет мониторинг ситуации в субъектах Российской Федерации по вопросу сохранения или прекращения режима ограничений на текущий момент с целью информирования учреждений о сроках возобновления работы.