"Прогнозируем, что в Московской области 12-13 июня температура понизится — до 20...22 градусов. Это нормальные июньские значения, но будет казаться, что наступило похолодание", — сказал Вильфанд агентству в понедельник.

Жара в столице связана с гребнем высокого давления и затоком нагретого воздуха с юга.

По словам метеоролога, сейчас в Москве +28 градусов, и что выше климатической нормы на 6 градусов. Он пояснил, что для лета такое превышение — весьма значительное, и отметил, что по ночам столбики термометров не опускаются ниже +16, в то время как обычно это среднее значение за весь день, а не минимальное.

Во вторник, среду и четверг в Москве и области ожидается +26...30 градусов. Осадков метеорологи не ждут, единственным исключением могут быть редкие теплые дожди продолжительностью в полчаса и менее, до и после которых будет светить солнце.

В пятницу постепенно ситуация в атмосфере начнет меняться, и станет немного прохладнее: +22...27. Более заметными изменения будут в субботу: ветер сменится с юго-восточного на северо-западный, и термометры покажут +17...22. В воскресенье, по предварительным данным, станет чуть теплее — до 19...24 градусов.

Метеоролог отметил, что сильная жара стоит не только в Москве и Московской области и регионах ЦФО, но и на значительной территории России, в том числе на Урале, и в Северо-Западном федеральном округе. Особенно жарко на юге европейской территории страны: в Астраханской области в ближайшие дни возможен рост до +42 в тени, в Волгоградской области до +40, на востоке Ставропольского края до +39, в республиках Северного Кавказа до +36.