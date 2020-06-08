Как следует из документа, гостиницы и другие объекты размещения вправе в одностороннем порядке внести изменения в бронирование, осуществленное туристом до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, путем переноса бронирования на более поздний срок.

Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты предыдущего бронирования, но не позднее 31 декабря 2021 года. Бронь должна быть полностью или частично оплачена.

При этом объекты размещения обязуются оказать равнозначную услугу туристу без дополнительной платы, в том числе в случае, если стоимость размещения к моменту нового бронирования увеличится. Если турист оплатил бронь частично, ему нужно оплатить оставшуюся часть стоимости номера в средстве размещения, исходя из его цены на дату бронирования.

"В случае если турист не воспользуется возможностью переноса поездки до окончания срока действия обязательства, объекты размещения обязаны вернуть ему деньги в срок не более 10 дней, а также заплатить проценты в размере одной трехсот шестьдесят пятой ключевой ставки Центробанка РФ за каждый день пользования средствами", — отмечается в документе.

Владимир Путин в понедельник подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который среди других вносит поправки в закон об основах туристской деятельности. Изменения, в частности, наделяют правительство правом устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.