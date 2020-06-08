"К 10 июня при положительном заключении Роспотребнадзора и ГИМС смогут открыться порядка 10 пляжей из 16 заявленных (санаториями — ИФ)", — сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В первую очередь, откроются пляжи санаториев и пансионатов, которым разрешено принимать туристов на оздоровление. В связи с эпидобстановкой на пляжи будут допускаться только отдыхающие данных здравниц.

Для того, чтобы отдохнуть у моря, в этом году туристу необходимо иметь не только оплаченную путевку, но и справку об отрицательном тесте на COVID-19, причем получить ее нужно не позднее 48 часов до даты заезда.

"Что касается муниципальных пляжей, то сейчас прилагают все усилия, чтобы эти территории как можно быстрее открылись для посещения. В частности, проходит техническое освидетельствование ГИМС, берутся лабораторные пробы воды Роспотребнадзором, готовится пляжная инфраструктура в условиях ужесточения требований", — сказано в сообщении.

Правила работы для всех пляжей едины — наличие санитайзеров, дезинфекция пляжного оборудования после каждого использования, обязательная дезинфекция раздевалок и душевых, лежаки должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.