Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года.

"Многие годы туризм переподчинялся сначала спорту, потом культуре, потом Минэкономразвития. Конечно, я считаю, что туризм лежит в плоскости экономики, поэтому была эффективная работа с Минэкомразвития. Но прямое подчинение правительству РФ, имеет очень важное значение, потому что туризм относится к 50 отраслям народного хозяйства. И когда будет выстроена работа с правительством, она будет более эффективна и поможет развитию смежных отраслей", — сказал он в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Кривоносова, работа Ростуризма в ведении Минэкономразвития нередко приводила к "размыванию" управления, поэтому принятие некоторых решений было часто затруднено.

"Я поддерживаю Зарину Догузову в ее начинаниях. И я думаю, что мы сможем более эффективно сотрудничать, потому что связь через Минэкономразвития приводила к размыванию управления. А это не всегда хорошо сказывалось, потому что Минэкономразвития занимался законодательной деятельностью, а Ростуризм – расходованием средств. Сейчас это как никогда важно, потому что туризм сильно пострадал в условиях кризиса", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в ближайшее время Ростуризм займется привлечением кадров для законотворческой деятельности.

Владимир Путин в пятницу подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Согласно документу, руководство деятельностью Ростуризма теперь осуществляет правительство Российской Федерации. Кроме того, ведомству передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.